Ayumu Imazuが、新曲「Bassline」を本日配信スタートした。あわせて、同曲のMVも公開された。

映像ディレクター・辻本祐希が監督を務めたMVでは、Ayumu Imazuのツアーにも帯同するダンスクルー・AI’M Creativeを含む総勢18名によるダンスパフォーマンスを披露している。圧倒的なダンスパフォーマンスで、クールさと艶やかさが共存する楽曲の世界観を鮮やかに体現しており、次なるフェーズへと歩みを進めるAyumu Imazuの新たな決意を感じさせる映像に仕上がっているという。

「Bassline」は、プロデューサーにBoy Blueを迎え、洗練されたミニマルなトラックに、緻密なメリハリを効かせたサウンドデザインが光るダンスナンバーになっているとのこと。

◆ ◆ ◆

◾️辻本祐希監督 コメント

この楽曲を最初に聴いたとき、

頭よりも先に“身体”が反応しました。

考えるより前に感情が動き、理性や言葉を追い越して、低音が体の奥を震わせる。

その抗えない感覚を、そのまま映像にしたいと思ったのが今回の出発点です。

このMVは、

「ベースライン＝本能を揺さぶる物理現象」

という考えから生まれました。

舞台は現実世界ではなく、Ayumuの内面世界。

無機質な白い空間は、まだ何も侵入していない静かな精神状態を象徴しています。

そこに“彼女”の存在が音として流れ込んだ瞬間、水が揺れ、物が引き寄せられ、身体が動き出す。

描きたかったのは、恋のドラマそのものではなく、

音によって内側の秩序が崩れていく、その一瞬の高揚です。

歌詞に登場する相手は、あえて姿を見せません。

視線でも言葉でもなく、振動や引力としてのみ存在させています。

そしてラストのワンカットで、その気配をほんのわずかに匂わせる。

それだけで十分だと感じました。

ダンスもまた、誰かに“見せる”ためのものではなく、

本能的に起こる“反応”として考えています。

人数が増えていく構成は、感情が拡張していくプロセスで

最終的には巨大なスピーカー群の前で、個が群れへと変わり、完全に同調していく。

スタイリングも同様に、

無機質なモノクロトーンから、熱を帯びた“体温の赤”へ。

内面の温度が上がっていく変化を、色で表現しています。

そして今回、改めて感じたのは、

Ayumuのダンスパフォーマンスの強度と精度の高さです。

音と一体化しているような説得力と静と動のコントロール、

余白の使い方、細部まで行き届いたニュアンス。

その身体表現が、この作品のリアリティを支えてくれています。

ぜひ一つひとつの動きに注目して観てほしいです。

この楽曲が持つフィジカルな高揚感と、

言葉にならない衝動を、ぜひ映像でも体感してもらえたら嬉しいです。

考察しても楽しめるし、

シンプルに“かっこいい”でも楽しめる作品になっています。

ぜひ楽しんでください。

◆ ◆ ◆

そして、自身最大規模となる9都市を巡る全国ツアー＜Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026＞のファンクラブ2次先行チケット受付中のため、ぜひチェックしてほしい。

◾️＜Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026＞ 日程：2026年5月17日（日）広島 (OPEN 17:30 / START 18:00)

会場：広島 LIVE VANQUISH

お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）

TEL：082-249-3571 (平日12:00〜17:00) 日程：2026年5月29日（金）名古屋 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：Zepp Nagoya

お問い合わせ：キョードー東海

TEL：052-972-7466 (月〜金 12:00〜18:00 土 10:00-13:00 ※日・祝日休み) 日程：2026年6月21日（日）東京 (OPEN 17:00 / START 18:00)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

お問い合わせ：SOGO TOKYO

TEL：03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00,16:00〜19:00) 日程：2026年7月4日（土）熊本 (OPEN 15:45 / START 16:30)

会場：熊本 B.9 V1

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月5日（日）福岡 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：DRUM LOGOS

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月10日（金）仙台 (OPEN 17:45 / START 18:30)

会場：Rensa

お問い合わせ：https://www.gip-web.co.jp/t/info (月〜金 10:00-18:30) 日程：2026年7月18日（土）兵庫 (OPEN 16:00 / START 16:30)

会場：神戸 Harbor Studio

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) 日程：2026年7月20日（月・祝）北海道 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：札幌 PENNY LANE 24

お問い合わせ：ミュージックファン

TEL：011-799-1000 (平日 11:00〜17:00) 日程：2026年7月24日（金）大阪 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：なんばHatch

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) ▼チケット受付

AYUMU IMAZU OFFICIAL FANCLUB2次先行（抽選）

受付期間：2/26（木）20:00〜3/8（日）23:59

URL：https://bmsg.shop/pages/ayumuimazu-fc-members ▼チケット料金

【ライブハウス】

スタンディング：7,500円（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要 【Zepp / なんばHatch】

スタンディング：7,500円（税込）

2階指定席：7,500円（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要 ▼注意事項

※雨天決行／荒天中止

※開催時間は若干前後する可能性がございます。

※お一人様1公演につき4枚まで

※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。

※先行予約及び一般発売において、チケット料金以外に各種手数料が必要となります。

※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)

※過度なジャンプ、周りのお客様に迷惑となる行為は一切禁止とさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。

貴重品は各自で管理してください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。

※中止の場合の交通費なども全てお客様のご負担となります。

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。

不正な転売チケットでの入場は不可となります。

※車椅子にてご来場のお客様はチケットご購入後、各公演の＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。チケットご購入後、早めの申請にご協力をお願いいたします。

■「MAGICAL」 2026年1月14日（水）リリース

配信：https://Ayumu-Imazu.lnk.to/magicalPR

◾️新アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール ▼放送情報

・地上波

1月7日より毎週水曜よる11時45分〜

テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送！（※一部地域を除く）

・BS

1月10日より毎週土曜深夜1時〜

BS朝日にて放送！ ▼配信情報

地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信開始

その他各種配信プラットフォームでも配信予定

※配信日時は予告なく変更する場合がございます。

※詳細は公式サイト（https://nube-anime.com/on-air/）よりご確認ください。 ▼INTRODUCTION

原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数3,100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック。学校の怪談や都市伝説などを題材としたストーリーが読者の心を震え上がらせながらも、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る、“ぬ〜べ〜”こと霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）の勇姿が世代を超えた人気を博し、この度2025年に新アニメ化することが決定した。 ▼STORY

不可解な怪奇現象が多発している童守町。子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ〜べ〜。普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。その左手には鬼が宿るという噂も…⁉生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう！オカルティックヒーローアクション開幕！