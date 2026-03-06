４月１６日に東京・後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太（５８）の完全プロデュース興行「Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｄｒｅａｍ １１」の第５弾カードが６日、発表になった。

秋山準（ＤＤＴ）＆ダガ＆小田嶋大樹（ノア）が拳王＆谷口周平（ノア）＆タイタス・アレクサンダーと対戦する。小橋は自身のＸ（旧ツイッター）にカードの見どころを次のように箇条書きで記した。

☆準と拳王の初対決…策士同士の試合は楽しみだ。

☆ダガ、大樹もチャンピオンベルトを巻き成長した。特に大樹の成長は著しい。

☆タイタスは約３年前にアメリカで見た時に「この選手は絶対に来る！！」と思った。

☆一番爆発して欲しいのは谷口です。期待して２０年過ぎたが（マイバッハ谷口で小爆発）、このカードに入れたのはやはり谷口大爆発に期待する谷口ファンの方と同じ気持ちです。

同大会では鈴木みのる＆ウナギ・サヤカが、日高郁人＆青木いつ希（ともにショーンキャプチャー）と対戦。上谷沙弥、Ｓａｒｅｅｅ、橋本千紘による「３ＷＡＹ Ｍａｔｃｈ」も組まれた。「トークバトル」では、新日本プロレス棚橋弘至社長がスペシャルゲストとなる。