◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に先発し、２回２／３を投げて３四球も無安打無失点で降板した。球数は５３球。ベンチに下がる際には球場中から大歓声が送られた。

この日はオリックス時代の相棒・若月健矢捕手（３０）との黄金バッテリーが復活。１番チェン・ツーに対しては４球目に１５８キロを計測し、５球目のカーブで投ゴロに打ち取った。２番フェアチャイルドは１５０キロのスプリットで空振り三振に仕留めると、３番リン・アンコーは１球で三ゴロ。この１球は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマークした。

味方が大谷の先制満塁本塁打などで１０得点のビッグイニングをつくり出した２回。先頭のチャン・ユーチェンに９球粘られて四球を与えたが、続くギリギラウ・コンクアンをスプリットで二ゴロ併殺。元西武の６番ウー・ネンティンは８球目で二ゴロに料理した。１３点リードの３回。先頭のチャン・クンユーをカーブで遊ゴロ。８番リン・チャージェンは三塁・岡本の悪送球で塁に出したが、９番チェン・チェンウェイに対しては４球目の内角カットボールでバットをへし折り、５球目のスプリットで空振り三振を奪った。その後この日２つ目の四球で２死一、二塁と初めて得点圏に走者を背負うと、ピッチクロック違反が影響して２番フェアチャイルドにも四球。２死満塁となったところで投手交代が告げられた。２番手藤平がこのピンチを脱し、山本に失点はつかなかった。

今月１日にインスタグラムで帰国報告した山本。代表チームの全体練習には２日から合流した。前回登板はドジャースの一員として米国でマウンドに上がった２月２７日（日本時間２８日）のジャイアンツ戦。３７球を投げて３回５安打２失点、４奪三振だった。大陸を横断して“中５日”で迎えた帰国後初登板。難しい条件の“ぶっつけ本番”となったが、右腕には関係なかった。

前回２３年大会の山本は１次ラウンド最終戦の豪州戦（東京ドーム）に先発し、４回１安打無失点、毎回の８奪三振と圧巻の投球を披露。米マイアミに舞台を移して行われた準決勝のメキシコ戦では先発の佐々木朗希（現ドジャース）の後を受けて５回から登板。吉田正尚（レッドソックス）の同点３ランを呼び込み、８回には一時勝ち越し点を献上したが、３回１／３を投げて３安打２失点４奪三振と劇的なサヨナラ勝利を演出した。計２試合で１勝０敗、防御率２・４５だった。

ドジャースではメジャー２年目の昨季、チームで開幕から唯一ローテを守り抜き、３０試合で１２勝８敗、防御率２・４９とエースの数字を記録した。ポストシーズンでは６試合で２完投を含む５勝１敗、防御率１・４５と歴史的な活躍を見せ、球団史上初のワールドシリーズ連覇に導いた。特に３勝を挙げてシリーズＭＶＰに輝いたワールドシリーズでは、第２戦で１失点完投勝利を挙げると、２勝３敗で崖っぷちだった第６戦でも６回１失点で勝利投手。さらに第７戦では前日に９６球を投げながら“中０日”で９回途中からマウンドに上がり、延長１１回にもつれた熱戦を締めくくった。

周囲には激闘の疲労を心配する声もあったが、ＷＢＣ出場を決断した背番号１８。今月４日の会見では「何か不安を抱えていたらプレーできなかったですけど、ドジャースの開幕にも合わせますし、ＷＢＣも万全でプレーできる」と不安説を否定。「初戦というのはすごく難しいところもありますけど、期待に応えられるような仕事がしたい」と意気込んでいた。