４人組ボーイズグループ・ＯＷＶが全国ツアー「ＯＷＶ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６―ＳＱＵＡＤ―」（７月４日から６都市１１公演）を開催することが６日、発表された。

単独としては２年ぶりとなる全国ツアー。今年で結成６周年を迎え、数々のコンテンツで“バズリ”を連発し、「病んでるときに見るべきアイドル」とも言われるほどバラエティ性豊かな４人が、北は宮城県・仙台から南は福岡まで巡る。

４人は喜びを口にし、「全国各地にいるＱＷＶ（ファンの総称）と、今回のツアーを機に、初めて僕たちに会いにきてくれる全ての方々のためにＯＷＶのパフォーマンスで最高のエンターテイメントをお届けすることをお約束します！」と宣言。また、千秋楽は１２月１３日にグループ史上最大規模となる東京・両国国技館で開催される。「ぜひ２０２６年のラストを、そしてこれから飛躍していくであろうＯＷＶのＬＩＶＥを会場で浴びて最高のエンタメを一緒に楽しみましょう！！会場で待ってます！」とファンへ呼びかけた。

チケットは６日夜９時からオフィシャルファンクラブにて先行受付が開始される。