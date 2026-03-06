◾️タイアップ／TVアニメ『真夜中ハートチューン』

2026年1月6日（火）よる11時よりカンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠、BS朝日ほかにて放送開始！

▼放送情報

カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠

2026年1月6日（火）より毎週火曜 よる11時〜

BS朝日“アニメA”枠

2026年1月9日（金）より毎週金曜 よる11時〜

※放送日時は予告なく変更の可能性がございます

▼STAFF

原作：五十嵐正邦 『真夜中ハートチューン』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：高橋雅之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：下谷智之

サブキャラクターデザイン：保村 成/染谷友梨花/菊池明紘/みき尾

色彩設計：佐々木 梓

美術監督：三宅昌和

美術設定：上垣裕起子

撮影監督：廣島颯太（ゆめ太カンパニー）

撮影監督補佐：林 昭夫

オフライン編集：丹 彩子（グラフィニカ）

オンライン編集：クープ

3D・CG：野元 力

3D・CGレイアウト：林 亜美

2Dデザイン・UIワークス：ゆめ太カンパニー

音楽：高橋邦幸(MONACA)

音響監督：森田祐一

音響制作：月虹/インスピオンエッジ

アニメーション制作：月虹

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

製作：『真夜中ハートチューン』製作委員会

▼CAST

山吹有栖：CV.安田陸矢

井ノ華六花：CV.瀬戸桃子

日芽川寧々：CV.大久保瑠美

霧乃イコ：CV.鈴代紗弓

雨月しのぶ：CV.伊藤美来

安藤檸檬：CV.花澤香菜

▼主題歌

オープニングテーマ：星街すいせい『月に向かって撃て』

エンディングテーマ：Soala『声の軌跡』

▼イントロダクション

深夜１人ベッドの上――

キミの声だけが救いだった

財閥の御曹司であり、全てにおいて完璧を目指す山吹有栖は、100％完璧になるために必要な『あと１％』を探している。

それは毎晩のように聞いていたラジオ『真夜中ハートチューン』の配信者『アポロ』。

しかし、彼女は中１の終わり、有栖に何も告げずに突然配信をやめてしまった。

そして高校２年生の春。

有栖は策を巡らし、女子高から共学化した楓林高校の生徒になる。

顔も本名も知らないアポロの手がかりはただひとつ――『声』。

ある日、聞き覚えのある声に導かれ、有栖が駆け込んだ先は放送部。

そこには“声に関わる仕事”を夢見る４人の少女がいた。

歌手を目指す井ノ華六花。

声優になりたい日芽川寧々。

VTuberとして活動する霧乃イコ。

アナウンサー志望の雨月しのぶ。

ところが、どの少女にもアポロの面影があって――!?

有栖は4人全員の『声』の夢を叶えると宣言する。

かつて交わしたアポロとの約束を果たすため――

ひたむきに夢を追う少女たちと有栖の『声』物語開幕！

▼公式SNS

アニメ公式HP：https://mayochu-anime.com

アニメ公式X：@anime_mayochu （ https://x.com/anime_mayochu ）

推奨ハッシュタグ #マヨチュー