¡ÖºßÂð¥ïー¥¯¤Ê¤é¡¢Â©»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¡£¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤Î¤Ò¤È¸À¡Ù¤Ëµß¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³
¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËºßÂð¥ïー¥¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö°ìÀÐÆóÄ»¤À¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤º¡¢Â©»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¡¢¿´¿È¶¦¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£ー¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºßÂð¥ïー¥¯¤È»Ò°é¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
»ä¤Ï4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤â¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡ª ¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ºßÂð¥ïー¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ö°ìÀÐÆóÄ»¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËºßÂð¥ïー¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¤ÏÄø±ó¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¼´ü¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÏ¢ÍíÂÐ±þ¤Ë¤â¿À·Ð¤ò»È¤¦ËèÆü¡£½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢²È»ö¤â¸å²ó¤·¤Ë¡£¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤«¤é¡¢Â©»Ò¤Ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯
¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤è¡ª¡×¡ÖËèÆü¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾ð½ï¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â©»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤âÍ¾Íµ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¡£»ä¤Ï¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£