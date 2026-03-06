崎山蒼志が、6月12日に東京・Spotify O-EASTにて開催する＜good life, good people＞にMega Shinnosukeと紫 今が参加することを発表した。また、バンドメンバーにはアルバム収録曲にも参加している高橋直希（Dr）、冨樫マコト（B）を迎えることも明らかにした。

高橋直希

冨樫マコト

4月15日に発売が決定したニューアルバム『good life, good people』は、2025年8月にリリースをしたMega Shinnosukeと紫 今とのコラボ楽曲「人生ゲーム」、高橋直希と冨樫マコトが参加し、ライブでも度々披露されている「悪魔」、TVアニメ『SANDA』のEDテーマでPASTASTAのkabanagu、yuigot、トラックメーカー・kosamegaと制作した「ダイアリー」や、沁みわたるメロディと歌詞が話題のTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-のEDテーマ「泡沫」、また自身の原点でもある弾き語りなどを収録している。Pre-Add / pre-Saveも実施中だ。

また、早期予約受付中の各CDショップ特典“崎山蒼志が描いたコード譜スマホステッカー”の絵柄を解禁。店舗ごとに楽曲が違うので、早めにチェックして欲しい。

さらに、6月12日に行われるニューアルバム＜good life, good people＞の発売を記念した同名のライブは、アルバム収録曲はもちろん、崎山蒼志のライブを語る上で欠かせない楽曲の数々を披露予定だという。現在、オフィシャルモバイルファンクラブ「崎山寝返りの湯」会員向けのチケット先行受付中だ。

◆ ◆ ◆

◾️崎山蒼志 コメント

メガさんはよく会っている友人であり、尊敬する1ミュージシャンです。

柔軟な彼の発想やスタンスが好きです。いつも話しているような空気で、かつ、わいわいライブできたら嬉しいです。

紫今さんは同い年で、そういった意味でもとても刺激を受けているミュージシャンです。

紫さんの歌声にはいつも度肝を抜かされます。ライブ当日、ご一緒できる事にわくわくしています。

高橋直希さんとはここ3年ほどご一緒していて、会うたびに、インスピレーションの源泉のような方だと感じます。

ライブもご一緒できるのが楽しみです。

冨樫マコトさんとは、高橋さん経由で知り合いました。

いつも、楽曲へのアプローチや飛び出してくるアイデアに心躍りまくります。当日も楽しみです。

◆ ◆ ◆

◾️Mega Shinnosuke コメント

崎山くん完全復活するらしいですね

しょっちゅうあってますけど元気そうなんでそろそろかなと思ってました

またライブ一緒にできるようで嬉しい

6月12日 O-EAST ぼくも歌います

どんなステージにしようか銭湯で話し合っておきます 楽しみです！

◆ ◆ ◆

◾️紫 今 コメント

紫 今です。

崎山くんとMegaくんと歌った「人生ゲーム」が完成した瞬間から、ライブでいつか3人で歌いたいと思っていました。

ついに念願叶ったり。大暴れするのが楽しみですね。

同い年であり、私が紫 今になる前からずっと刺激を受けていた崎山蒼志というアーティストの、一つの分岐点であるアルバムとライブ。

大事な瞬間に音楽で関わることができて嬉しいです。

アルバムリリースおめでとうございます。

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『good life, good people』

2026年4月15日（水）発売 初回生産限定盤 通常盤 購入：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PKG

Pre-Add / Pre-save：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_PAPS ○初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）

SRCL-13617〜13618 \8,500（税込）

CD：「ダイアリー」「泡沫」など全10曲予定

Blu-ray：崎山蒼志“独演二十二歳・二十二唱”（2024年8月31日＠東京・品川インターシティーホール）

歌詞ブックレット

崎山蒼志書下ろしエッセイZINE ○通常盤（CD）

SRCL-13619 \3,300（税込）

CD：初回限定盤同様 ◆各CDショップ（オンラインショップ）にて、崎山蒼志直筆のコード譜スマホステッカーがもらえる早期予約キャンペーン実施中

3月15日（日）23:59までなのでお早めにチェックしてください。

早期予約キャンペーン対象カートURL：https://sakiyamasoushi.lnk.to/glgp_erl

＜対象オンラインショップ＞

・HMV&BOOKS Online、タワーレコードオンライン、楽天ブックス、セブンネット

※対象のオンラインショップにて期間中、早期予約キャンペーン特典付き商品のカートが上がりますので、ご予約前に必ず早期予約特典表記があるかをご確認ください。 ▼購入者特典内容

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

Sony Music Shop ・・・ オリジナルピック

楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ

崎山蒼志応援店 ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️＜good life, good people＞ 2026年6月12日（金）東京・Spotify O-EAST

開場 18:00 / 開演 19:00 ▼チケット

指定席 7,200円

スタンディング 5,800円

※別途ドリンク代600円

※お一人様4枚まで

※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可 ・チケット販売スケジュール

＜Sony Music Shop早期CD予約購入者限定＞オフィシャルモバイルファンクラブ「崎山寝返りの湯」最速先行受付

抽選受付期間：2月20日（金）20:00〜3月5日（木）23:59

https://sakiyamasoushi-fc.com/goodlifegoodpeople_260220/ ・オフィシャルモバイルファンクラブ「崎山寝返りの湯」先行受付

抽選受付期間：2月28日（土）10:00〜3月8日（日）23:59

https://sakiyamasoushi-fc.com/goodlifegoodpeople_260228/ ・一般

発売日：5月9日（土）10:00〜

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sakiyamasoushi/

ローソンチケット：https://l-tike.com/sakiyamasoushi/

イープラス：https://eplus.jp/sakiyamasoushi/ ▼お問い合わせ

ホットスタッフ・プロモーション

Tel：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）

◾️「泡沫」 完全生産限定盤 配信版 2025年12月21日（日）0:00 先行配信

2026年2月11日（水）CDリリース

CD購入：https://sakiyamasoushi.lnk.to/HOMATSU_

配信：https:/sakiyamasoushi.lnk.to/homatsu

※デジタル特典付き ▼完全生産限定盤

￥1,800（税込）SRCL-13529

アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様

・収録曲

泡沫

yorube

泡沫 -Instrumental- ▼対象店舗 / 特典内容

購入者対象オリ特 ※絵柄は後日公開

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

楽天ブックス ・・・ スマホサイズブロマイド

セブンネット ・・・ 缶バッジ

ソフマップ ・・・ アクリルコースター

アニメイト ・・・ ましかくブロマイド

Ｊｏｓｈｉｎ ・・・ Ｌ判ブロマイド

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ・・・ ポストカード

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

■TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編- ©安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会 ▼放送情報

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 2025年12月20日（土）から放送開始 ▼キャスト

ちりぬ にお：梅田修一朗

斎藤 はじめ：小林千晃

田中 太郎：堀江瞬

土方 歳三：阿座上洋平

沖田 総司：小野賢章

芹沢 鴨：竹内良太

近藤 勇：杉田智和 ▼スタッフ

原作：安田剛士

監督：羽鳥久美子

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：大場優子、西田美弥子、猪瀬愛美

美術監督：柴田聡

色彩設計：渡辺亜紀

撮影監督：野村雪菜

音響監督：亀山俊樹

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：MAHO FILM 公式サイト：https://miburoanime.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/miburo_anime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ytv_anime

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@miburo_anime