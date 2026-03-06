フューチャーモデルは、ARグラスで知られるRokidブランドのスマートグラス「Rokid スマート AIグラス」の応援購入プロジェクトをMakuakeで公開中。同社が2月25日に開催した「Rokid AIグラス新製品·日本戦略発表会」で、実機がお披露目されました。

1日中装着できるスマートグラス

メガネをかけた状態で、空間にグリーンの線画で文字や地図などのデジタル情報を表示するスマートグラス。

両側のレンズに情報を映し出すデュアルディスプレイは最大輝度が1500nitsで、明るい屋外でも見やすいのが特徴です。

本体は約49gと軽量で、1日中快適に装着が可能。スタンバイ状態で24時間、最大8時間の連続使用に対応します。20分で約80％まで充電できる急速充電に対応。モダン（つるの先端）に装着できる外付けバッテリーとその充電ケース、メガネケース型のポータブル充電ケースなど、オプションで充電関連のアクセサリーが充実しています。

度付きレンズをマグネット式アタッチメントによりワンタッチで着脱可能。メガネとしての普段使いのしやすさに注目できます。

カメラと音声から入力できるAI機能を搭載

正面左側のレンズ横にソニー IMX681センサー内蔵で1200万画素、視野角109°のカメラを搭載。

ハンズフリーで動画や写真が撮影できる他、ディスプレイの表示内容も含めて録画するAR撮影モードが利用できます。

GPT-5やGeminiなど複数のAIモデルを搭載し、「Hi, Rokid」と話しかけることでAIアシスタントが起動。目的地を話してリアルな視界にナビを表示する「ARナビゲーション」、話しているスピードと内容に合わせてスピーチ原稿を表示する「AIテレプロンプター」、メッセージ通知に対して短い返信を生成する「AIスマート即答」、アイデアを音声で記録する「AIメモ」、会話内容から議事録を自動生成する「AIレコーダー」といったAI機能が音声ベースで利用できます。

音声だけでなく、カメラも入力デバイスとして利用できるマルチモーダルなAIアシスタントとして活躍します。「AI物体認識」は、目の前の物体を瞬時に解析して説明を表示・読み上げする機能。たとえばRokid スマート AIグラスのポスターを見ると、「目の前には、Rokid Glassesのポスターがあります。“スマートAIグラス”“世界最軽量 フル機能AI・ARグラス”といった説明が書かれています」と、認識結果を読み上げて視界にテキスト表示してくれます。

AI翻訳機能は、88以上の言語について相手の発話内容を翻訳して字幕と音声で表示できる他、目の前の文字や記事を翻訳して表示、読み上げすることができます。

AI機能は複数種類のAIモデルに対応していて、スマートグラスの入力を処理するスマホアプリが開発できるSDK「CXR-M SDK」、スマートグラス単体で動作するアプリが開発できるSDK「CXR-S SDK」、ローコードもしくはノーコードでAIエージェントを構築できる「Rizon Platform」といった開発環境を提供。開発者が独自のアプリや業務向けソリューションを開発できるエコシステムを推進しているのも大きな特徴です。

スマートグラス本体の価格は10万9890円（税込）。記事執筆時点でMakuakeでは18％OFFの8万9990円（税込）のコースが公開されている他、各種アクセサリー単体、アクセサリーを同梱したセットも選択できます。プロジェクトは5月30日まで公開中です。

Makuake｜オフライン翻訳＆見て聞くだけで 字幕×音声 解説｜Rokid スマートAIグラス｜Makuake（マクアケ）