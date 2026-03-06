人気の恐竜プラモデルがアニメに、『プラノサウルス ガチコセイブツ部』が7月より放送開始
BANDAI SPIRITSから発売されている恐竜のプラモデルシリーズ「プラノサウルス」のアニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』が、7月より毎週日曜あさ7時からテレビ東京系「アニもり！」内で放送されることが決定した。
【画像】ど迫力の恐竜たち！アニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』
アニメ『プラノサウルス ガチコセイブツ部』は“見ることで恐竜を学べる”をコンセプトに、子どもたちの知識欲求を満たす内容になっている。プラモデルとアニメ、2つの体験を通じて、楽しみながら恐竜の世界を学ぶことができる。
かつて地球上で繁栄したが、絶滅してしまった生き物たち。人はそれを古生物と呼ぶ。古生物ガチ勢の北谷テトリ（榊原優希）と、アイドル志望の中里カンナ（中村カンナ）、そして正体不明のディノ君（森永千才）が繰り広げる古生物コメディ。
「プラノサウルス」は、2023年1月より展開している、「組み立てることで学べる」恐竜プラモデルシリーズ。恐竜の骨格・外皮を1つひとつ確かめながら自分で組み立て、恐竜の体の構造や仕組みの理解を深められる。対象年齢は6歳以上、子どもから大人まで楽しめる。ニッパーなどの道具や接着剤が必要ないため、簡単に組み立てられる。口の開閉や首、手足、尻尾など各所の可動にもこだわっており、骨格の状態でも、外皮を取り付けた状態でも、恐竜の種類ごとの生態に即したさまざまなポーズで飾ることが可能。
また、アニメ放送に合わせて7月から新商品が発売。『プラノサウルス ティラノサウルス1915』（1760円税込）は、骨格などの構造だけではなく、恐竜研究の歴史も学ぶことができる。カンガルーのように立ち、しっぽを引きずって歩いていたとされた、1915年の学説よりティラノサウルスを再現。「骨格ビルド」で恐竜の内部構造を、「恐竜ビルド」で骨格の上から外皮パーツを取り付けるプラモデルならではの仕様で恐竜の姿を復元できる。
このほか、新しく採用したフレーク入り成形の技術「ミネラルインジェクション」で体に雪が降りつもる様子を再現したものなど、全9商品を順次展開。
