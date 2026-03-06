お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまさんが、SUNTORY WHISKY「碧Ao」商品説明会・試飲会＆「Be a traveler」プロジェクト発表会に登壇。タレント・MEGUMIさんとの交際報道後、初めて取材陣の前に登場しました。



【写真を見る】【 令和ロマン・郄比良くるま 】MEGUMIと熱愛発覚後・初の公の場 ウィスキーイベントで「 一緒に飲む機会は？」に「あんまりかなぁ…」でも満面笑顔





サントリーでは、SUNTORY WHISKY「碧Ao」を昨年末にリニューアル新発売し、あわせて音楽・お笑い・写真・ファッションなど各界から5人の「First traveler」を迎え、“旅”をテーマに世界を旅する「Be a traveler」プロジェクトを始動しています。







イベントには「Be a traveler」のサカナクション・山口一郎さん、写真家の上田義彦さん、PORTER CLASSICの吉田玲雄さん、俳優で文筆家の長井短さんらも登壇して、旅をテーマにトークを展開しました。









これまで、あまり旅をしたことがなく、去年ぐらいから行くようになったという、くるまさん。印象的だった場所については仕事で行ったバングラデシュの島を挙げていました。









また旅の必需品については「ホットアイマスク」を挙げ爐海譴魏申祝腓發泙箸畴磴い靴討い読ず持っていっています。海外のホテルとかって、なんか夜もずっと明るかったりして。僕、真っ暗じゃないと寝られないので。蒸気が出るのは1回ですけど何回も使えるし、帰りに捨ててこられるので、必ず持って行っています瓩販垢陵Г鯡世してくれました。









イベントの最後に、記者から「どなたと一緒に飲みたいですか？」と聞かれると、口をモニョモニョとさせ、言いよどんでいるとイベンターが制止。しかしかぶせるように「やっぱり年上？」と聞かれると、くるまさんは照れ笑い。さらに「そんな機会にメグまれていますか？」と聞かれると、「あんまりかなぁ？」と答えつつも、嬉しそうな笑顔を浮かべて会場をあとにしました。

【担当：芸能情報ステーション】