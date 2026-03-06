犬が「おもしろくない」と思っているときの行動4選

1.大きなため息をつく

犬が「フゥー」と深く大きなため息をつくとき、それは人間と同じようにガッカリした気持ちを表していることが多いです。例えば、散歩に行けると思って玄関で待っていたのに、飼い主が座り込んでテレビを見始めてしまったときなどにこのしぐさを見せます。

「期待していたのに残念だな」「つまらないな」という心理のあらわれです。寝る前のリラックスしたため息とは違い、目を見開いたまま、あるいは飼い主をチラッと見ながらつくため息は、不満のサインだと受け止めてあげましょう。

2.あくびを何度もする

眠くないはずの時間に愛犬が何度もあくびをしていたら、それは「退屈すぎてストレスを感じている」という合図かもしれません。犬にとってあくびは、自分の高ぶった感情を落ち着かせようとする際に出る行動でもあります。

遊びたいのに構ってもらえない、何もすることがなくて手持ち無沙汰だというときに、そのもどかしさを紛らわそうとしてあくびが出ます。生あくびを繰り返しているときは、愛犬の心に少し退屈が溜まっている証拠なので、優しく声をかけてあげてください。

3.前足をずっとなめ続ける

愛犬が一点を見つめながら、自分の前足をずっとペロペロとなめ続けていることはありませんか。これは暇つぶしや、不安な気持ちを自分自身でなだめようとしているときによく見られる行動です。

犬は退屈が極限まで達すると、自分の体の一部をなめることで刺激を得ようとします。これを放っておくと、皮膚が赤くなって炎症を起こしてしまうこともあるため注意が必要です。

ただの毛づくろいと思わず、「何か別の楽しいことに意識を向けさせてあげよう」と考えるきっかけにしましょう。

4.鼻を鳴らして見つめてくる

飼い主の顔をじっと見つめながら「ピーピー」や「クンクン」と鼻を鳴らすのは、精一杯の言葉で「こっちを見て！」と訴えているサインです。自分から遊びに誘いたいけれど、どうしていいか分からずに困っている状態といえます。

ただ吠えて騒ぐのではなく、鼻を鳴らして控えめに訴えてくる姿は健気ですが、その内側には「おもしろくないから早く遊んでよ」という強い欲求が隠れています。愛犬が鼻を鳴らして近づいてきたら、無視せずに何をしてほしいのかを考えてみましょう。

5.わざと背中を向けて座る

いつもは甘えてくる愛犬が、呼んでもこなかったり、わざと飼い主に背中を向けてポツンと座り込んだりしているときは、典型的な「いじけ」の状態です。飼い主が他のことに夢中で自分を見てくれなかったことに腹を立てて、「もう知らない！」とふてくされているのです。

背中を向けることで「怒っているんだからね」と無言の抵抗をしていますが、実は背中で飼い主の様子を伺っていることもよくあります。寂しがり屋な性格の犬ほど、このようなわかりやすい不満の示し方をします。

なぜ不満を感じてしまうのか？

犬が「おもしろくない」と感じる最大の理由は、生活の中に変化や刺激が足りないことにあります。毎日同じ時間に同じコースを歩くだけの散歩では、好奇心旺盛な犬にとって物足りなさを感じる原因になります。

また、飼い主が同じ部屋にいても、スマートフォンやテレビばかりに気を取られて一度も目が合わない状態が続くと、犬は「自分は無視されている」と感じてしまいます。

犬にとって飼い主とのふれあいは生活のすべてであり、心が満たされない時間が長引くほど、不満が行動としてあらわれやすくなるのです。

愛犬の「つまらない」を解消する方法

退屈を解消するために大切なのは、時間の長さよりも「向き合う密度」です。たとえ5分間だけでも、スマートフォンを置いて愛犬の目を見ながら全力でおもちゃを投げたり、体を撫でてあげたりするだけで、犬の満足度は格段に上がります。

また、散歩のルートをいつもと逆回りに歩いたり、新しい道を通ったりするだけでも、嗅ぎ慣れない匂いに刺激を受けて気分転換になります。

家の中でも、タオルの中に隠したおやつを鼻を使って探させる「宝探し遊び」を取り入れると、頭を使って楽しむことができ、心地よい疲れとともに満足感を与えられます。

まとめ

愛犬が見せる小さなサインは、飼い主に向けられた「もっと仲良くしたい」という大切なメッセージです。

不満の行動に気づいたら、叱るのではなく、まずは少しだけ手を止めて愛犬と向き合ってみましょう。日常の些細な変化や工夫が、愛犬の毎日をより楽しく、笑顔があふれるものに変えてくれるはずですよ。