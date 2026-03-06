野本慶によるソロプロジェクト Meg Bonusが、2月11日に配信リリースした新曲「MERMAID」のMVを公開した。

PERIMETRON所属のクリエイティブユニット Margtが監督をつとめた本映像は、ひとりの少年が自転車に乗って綺麗な夕日を見に行く道中を定点で追いかける、儚くて美しいノスタルジックな映像に仕上がっている。

また、4月8日にリリースする2ndアルバム『TO THE YOU （ME） I MET BEFORE』のジャケット写真、収録曲も発表。1stアルバム『New,man』から約1年ぶりのフルアルバムとなる本作には、「MERMAID」のほか、野本が高校生のときに初めて作曲した「LOVE」など全10曲が収録される予定だ。本作のジャケット写真も「MERMAID」に引き続きMargtが手掛けている。

なおMeg Bonusは、4月29日にホールワンマンライブを東京 大手町三井ホールにて開催。チケットは現在発売中だ。

