2年連続で県勢が21世紀枠に選出され、地区代表と合わせてダブル出場となる選抜高校野球。

6日に組み合わせ抽選会が行われ、それぞれの対戦相手が決まりました。

長崎西は大会2日目、長崎日大は4日目に初戦に臨みます。

大阪市で行われた春の選抜高校野球の組み合わせ抽選会。

21世紀枠としてセンバツに75年ぶり2回目の出場となる「長崎西」は、去年9月の県大会で準優勝。

九州大会でもエースの熊 寛生 投手を中心に、堅実な野球でベスト8まで勝ち上がりました。

注目の対戦相手は…。

（アナウンス）

「長崎西8番です。対戦カードが決まりました。滋賀学園と対戦です」

長崎西は、大会2日目の第1試合で近畿大会ベスト4の「滋賀学園」と対戦します。

短い練習時間の効率化や、マネージャー自作のアプリでの分析などが評価され、選出された長崎西。

まずは “初戦突破” を目指します。

（長崎西 桑原 直太郎主将(2年)）

「走塁が自分たちの持ち味なので、相手をかき乱して点をとっていく。75年ぶりでやってきたことを全部発揮できたら」

一方 九州地区代表の「長崎日大」は、3年ぶり5回目の出場。

つなぐ攻撃と安定した守備を生かし、去年 秋の県大会を制すると、その後、明治神宮大会で優勝を果たした「九州国際大付属」と九州大会の決勝で接戦を演じ、準優勝でした。

その長崎日大は、大会4日目の第3試合。

2009年に清峰がセンバツで優勝を果たした時の吉田洸二監督が率いる、関東王者「山梨学院」と激突します。

3年前は、1回戦敗退だった長崎日大。

初戦突破となれば、センバツでの勝利は33年ぶりとなります。

（長崎日大 梶山 風岳主将(2年)）

「投手、バッターともにすべて(良い)選手がいると思う。最後まであきらめず、甲子園で校歌を歌う」

県勢の2校をはじめ、全国の32校が熱戦を繰り広げる春のセンバツは19日に開幕します。