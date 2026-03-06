大谷翔平が「主人公すぎるって」…“衝撃”の満塁弾で打線に着火　あと三塁打でサイクル安打に【WBC】

大谷がWBC初戦でいきなり満塁弾を放った(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで1次ラウンド初戦の相手である台湾と対戦。

【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェック お茶点てポーズも！

2回は「6番・一塁」で先発出場の村上宗隆が四球で歩くと、牧秀悟が安打、源田壮亮が死球を受けてチャンスが広がった。その後、一死満塁となり、「1番・DH」で先発出場の大谷翔平が右手一本で右翼席へと運んだ。グランドスラムで4点を先制すると、さらに、吉田正尚、村上にも適時打が飛び出すなど、10−0とリードを広げた。大谷のバットが打線に火をつけた。

大谷はこの回、2回目の打席が回り、右前適時打を放った。初回は台湾先発のジェン・ハオジュンからいきなり初球を叩き、右翼への二塁打で出塁しており、あと三塁打が出ればサイクル安打となっている。

SNS上のファンは大谷の満塁弾に「翔平さん… 何なんマジでもう言葉無いっすわ…」「かっこよすぎるやろー」「翔平バケモンすぎる」「翔平主人公すぎるって」「やっぱ翔平って人間じゃなくて」「エグすぎやろ」と、驚きの声が続々と寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]