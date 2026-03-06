大谷翔平は「やっぱり、えぐすぎる…」東京ドーム驚愕の満塁弾！WBC連覇へまたとない滑り出し【WBC】

大谷は第2打席で圧巻の満塁弾を放った(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平は3月6日のWBC初戦の台湾戦に「1番・DH」で先発出場。2回一死満塁の好機にいきなりグランドスラムを放った。

【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェック お茶点てポーズも！

一死満塁の好機に2打席目が回ってくると、相手先発の4球目のカーブをしっかりとらえて、右翼席へ飛び込む満塁弾をマーク。これには台湾外野手もあきらめて、見守った。試合が行われた東京ドームも騒然となった。

やはり、この男はやってのけた。第1打席、相手右腕が投じた148キロの直球を捉え、右翼線へ運ぶ。俊足を生かして二塁打とし、今回のWBCのチームポーズである「お茶たてポーズ」を二塁上で披露した。

大谷のパフォーマンスにベンチも大盛り上がり、試合が行われた東京ドームも大歓声となった。