大谷翔平は「やっぱり、えぐすぎる…」東京ドーム驚愕の満塁弾！WBC連覇へまたとない滑り出し【WBC】

写真拡大 (全2枚)

大谷は第2打席で圧巻の満塁弾を放った(C)Getty Images

　野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平は3月6日のWBC初戦の台湾戦に「1番・DH」で先発出場。2回一死満塁の好機にいきなりグランドスラムを放った。

【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェック　お茶点てポーズも！

　一死満塁の好機に2打席目が回ってくると、相手先発の4球目のカーブをしっかりとらえて、右翼席へ飛び込む満塁弾をマーク。これには台湾外野手もあきらめて、見守った。試合が行われた東京ドームも騒然となった。

　やはり、この男はやってのけた。第1打席、相手右腕が投じた148キロの直球を捉え、右翼線へ運ぶ。俊足を生かして二塁打とし、今回のWBCのチームポーズである「お茶たてポーズ」を二塁上で披露した。

　大谷のパフォーマンスにベンチも大盛り上がり、試合が行われた東京ドームも大歓声となった。

　大谷は試合前会見で連覇がかかる大会に「簡単ではない」とコメント。各国強豪が集まる国際大会に意気込みを語っていた。

　大谷の圧巻の満塁弾にはネット上でも「さすが大谷さん」「やっぱり、えぐすぎる…」など称賛の声が多く集まっている。チームの柱としてその打棒が引き続き、注目を集めていきそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]