NHK職員で報道局のチーフディレクターの男が、女性をビルに連れ込み性的暴行を加えたとして逮捕されました。

■路上で声をかけ…面識ない女性を近くのビルに連れ込んだか

「俺、危ないものを持っているから」。

そう言って女性を脅したという男。NHKで報道局スポーツセンターのチーフディレクターを務める、中元健介容疑者、50歳。性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。

事件があったのは、多くの人が行き交う日曜日の昼間の渋谷。被害者は、面識のない20代の女性でした。

警視庁によりますと今年1月。路上で女性に声をかけた中元容疑者は女性を近くのビルに連れ込んだ後、階段の踊り場で女性の腕をつかみ「俺、危ないものを持っているから」などと脅し、性的暴行を加えたとみられています。

被害にあった女性は、すぐに現場近くの交番に駆け込んだということです。

■防犯カメラに“女性を物色する姿”現場から自転車で走り去る様子も

逮捕の決め手となったのは、現場付近の防犯カメラ。事件前後の中元容疑者の不審な行動を捉えていました。

事件前には女性を物色しているような様子の中元容疑者が映っていて、事件後には現場から自転車で走り去る様子も確認されています。

向かった先は、東京・渋谷区にあるNHK付近。中元容疑者は、出社前に犯行に及んだとみられています。

■職員の逮捕に…NHK、緊急で会見を開き謝罪

職員の逮捕にNHKは6日、緊急で会見を開き謝罪しました。

NHK 安保華子理事

「この度は本当に申し訳ありませんでした」

中元容疑者は調べに対し「わいせつな行為はしたが女性の腕を押さえたり、脅迫はしていない」と容疑を一部否認。

他の女性からも同様の被害相談が寄せられてる上、中元容疑者のスマートフォンからは、わいせつな行為の画像や動画が見つかっていて、警視庁が関連を調べています。