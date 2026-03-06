「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平選手が二回の第２打席で先制の満塁弾を放った。Ｎｅｔｆｌｉｘの解説陣も思わず舌を巻いた。

牧の安打などで無死満塁の好機を作った侍ジャパン。だが若月が捕邪飛に倒れた。１死と状況が変わり、初球を冷静に見極めた。２球目のアウトローは見極めたかに思われたが、球審の判定はストライク。３球目の外角高めは見送って、バッティングカウントを作り、カーブを右手一本で右翼席にたたき込んだ。

これにはＮｅｔｆｌｉｘで解説を務めた高橋由伸氏も「待っていたボールじゃないと思うんですけどね。ただ自分のスイングができる範囲内。崩されてはいましたけど、打った瞬間。本人も確信があったんでしょうね」と評した。黒田博樹氏も「いや、もうすごいです。こういうところで回ってくるのもそうですし、結果を出すのも」と舌を巻いていた。

初回の第１打席でいきなり右翼線を打球速度１８８・５キロで破る強烈な二塁打を放っていた大谷。第２打席で価値ある先制点をたたき出した。