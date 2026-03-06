「日本でも一番使いやすいサイズ」との声も

ミニバン並みの実用性とタフなSUVらしいスタイリングを、コンパクトなボディに凝縮したホンダ「BR-V」は、新興国市場を中心に絶大な支持を集める3列シート・7人乗りのコンパクトSUVです。

そんなBR-Vに、ホンダのインドネシア法人は2026年インドネシア国際モーターショー（IIMS）において、よりタフな外観を与えた新たな「BR-V N7Xエディション プレステージ」を発表しました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新“3列・7人乗り”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

現行型のBR-Vは、2021年に登場した2代目。

最新世代のプラットフォームを採用し、先進運転支援機能「ホンダセンシング」搭載などで安全性も大きく進化したほか、エクステリアもSUVらしさを前面に押し出したものとなっています。

ボディサイズは、全長4490mm×全幅1780mm×全高1685mm、ホイールベース2700mm。シート配列は2＋3＋2の7人乗りです。

パワートレインは、最高出力121PS・最大トルク145Nmを発生する1.5リッター DOHC i-VTECエンジンを搭載し、駆動方式はFF（前輪駆動）です。トランスミッションはCVTに加え、6速MT仕様も設定されています。

そんなBR-Vの上位グレードが「N7Xエディション」ですが、今回、初代BR-V登場から10周年を迎えた記念として、新たなBR-V N7XエディションをIIMS2026で発表しました。

Hマークエンブレム、フロントグリルガーニッシュ、フロントフォグガーニッシュ、リアリフレクターガーニッシュといったエクステリアの各部にダーククロームをアクセントとして採用したほか、フロントロアガーニッシュ、サイドロアガーニッシュ、リアロアガーニッシュにはブラックのアクセントを効かせています。

インドネシアにおける新型BR-V N7Xエディション プレステージの価格は、3億7620万ルピア（約350万円／2026年2月中旬現在）で、価格は従来型に対し据え置きとなっています。

※ ※ ※

日本では見られない新BR-V N7Xエディション プレステージですが、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「全長4.5mくらいのサイズって日本でも一番使いやすい」「なんで（日本市場に）導入しないのだろう」「コンパクトな多人数乗りモデルって、売らない理由が見当たらないんだけど」など、国内導入に期待をかける声でした。

なかには「（日本向けにハイブリッドの）e：HEVにして売れば良い」など、具体的な日本仕様のあり方を提言する意見も見られるなど、新型BR-V N7Xエディション プレステージは日本のホンダファンにとっても、非常に気になる1台のようです。