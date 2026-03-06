MANONが、1st EP『PINK NOISE』を本日3月6日に配信リリース。また、収録曲「違うタイプ」のMVが公開となった。

（関連：ソニー・ミュージックが送り出す次世代の才能 Gyubin、o.j.o、TORA PROJECT TRAINEES――ヒットの新旗手が集結！）

今作は、様々なカルチャーの影響を受けながら形成されたMANONの“今”を最も鮮明に刻んだ作品となっている。ハイパーポップの衝動、ロックの疾走感、そして繊細なボーカルが交差し、感情の揺れや葛藤までもMANONらしく“デコって”鳴らしたポップな楽曲群となっており、SATOHのLinna Figgがプロデュースを手がけた「違うタイプ」や、一度聴いたら耳から離れないサウンドの「Nobody like きゅん」のほか、疾走感あふれるメロディとエモーショナルな歌詞が融合した新曲「物足りない」、青春の焦燥感を綴った「成長痛」、閉塞感の中で生き抜く世代のリアルを描き出している「ニセモノ smillin」、哀愁とロックの衝動が同居する「fading」の全6曲が収録される。

公開されたMVは、クリエイティブチーム BANDITのメンバーであるLEONKANOがクリエイティブディレクターを担当。疾走感とどこか懐かしい映像演出が今のMANONとリンクした映像となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）