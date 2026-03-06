【「働いてないし、ヒマでしょ？」】結婚してすぐ妊娠。仕事続けられるかな？＜第9話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第9話 喜びと不安【娘の気持ち】
【編集部コメント】
まわりから「いざ子どもが欲しいと思っても、案外できないもんだよ。子どもが欲しいなら早めに妊活を始めたほうがいいよ」とアドバイスをもらっていたこともあり、結婚してすぐに妊活を始めたミユさん。すぐにはできないだろうと仕事に邁進していたのですが、あっという間に妊娠。喜びつつも、仕事への影響に不安がある様子。子育てがある以上、誰かのサポートがなければなかなか今まで通りとはいかないと思うのですが……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
