＜同居の予感＞一生賃貸はイヤ…住宅ローンを組めないくらい低収入の人と結婚できる？
結婚したら、いつかはマイホームを手にいれる。そのような願いを持っている人もいることでしょう。住宅を買う場合にはローンを組むことも多いですが、旦那さんの収入が低いと審査に通らないこともあります。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『一軒家でもマンションでも、新築でも中古でも、低収入ではローンを組むことも難しい。そんな男性と結婚したら、ずっと賃貸か男性の実家で同居かだよね。マイホームを買えない男性と結婚できる？』
収入が低い男性との結婚、できる？できない？
『収入面が問題ならば結婚はできない。貯金する能力もなさそう』
『優秀な人なら低収入にはならない。一生賃貸でもいいし家は買わなくてもいいけれど、家を買えない低収入なくらい仕事ができない人との結婚は無理』
住宅ローンが組めないくらいの低収入であれば、家を買う買わないの前に生活もままならないのではないでしょうか。子どもが生まれたら学費の心配も出てきますし、貯金も必要になってきますね。また低収入の理由として、仕事をうまくこなせずに評価されていない、適した職業ではないことも考えられます。さらに努力をしないために、収入が上がらない可能性もありますね。
『結婚した。夫が転職したばかりでいつも使っている銀行ではローンが組めなかったよ。でも夫も私も実家が太いから、親から家買ってもらったわ』
コメントをくれたママの場合は、旦那さんが転職をしたことで一時的に低収入になったようです。住宅ローンを組めなかったそうですが、実家にお金の余裕があったために家を買ってもらうことができました。旦那さんの収入が低かったり安定しなかったりしても、親に頼ることで家を手にいれることもあるようです。また転職はキャリアアップにもつながることでしょうから、相手を信じるならば結婚することもできますね。
男性が低収入なら、家はどうする？
親との同居を考える
『転職や子どもの進学、親の介護など、先々のことを考えて、賃貸や実家同居を選択するのはありかなぁ……』
住宅ローンが組めないならば、家を買うのは諦めて賃貸住宅に住むことになるでしょう。賃貸住宅であれば引越しもしやすいですから、子どもの年齢や自分たちの生活スタイルに合わせた家を選ぶこともできますね。また家賃の負担が大きいならば、両親や義両親との同居も視野に入れる必要がありそうです。生活が苦しいくらい収入が低いとなれば、家計のためのそのような選択をすることにもなるのでしょう。
妻が働いて、ローンを組む
『妻名義で住宅ローンを組めばいいじゃん。男にばかり求めすぎ』
『自分が稼げばいい。代わりに旦那は時短の兼業主夫か専業主夫になってもらって、家のことを任せればいい』
住宅ローンは奥さんでも組むことが可能ですから、奥さんが働いて収入を得て、奥さん名義でローンを組むのも手。住宅ローンと聞くと旦那さん名義と考えがちですが、自分が稼ぐという考えがあってもよいのかもしれませんね。
結婚相手は、その人全体を見るものかも
『賃貸住まいを悪だとは全く思っていないし、年収1000万円を超える男性でも身の丈にあった生活ができずに破産する人だっている。住宅ローンが組めるか否かより、地に足をつけて身の丈にあった生活ができる人なのかどうかが、私には重要だなぁ』
結婚する相手には、それなりの経済力を求めるものでしょう。結婚した後の生活や、将来的には子どもの学費や自分たちの老後資金などお金に関する課題はあります。今回は住宅ローンが組めないくらいの低収入の場合ですが、家に関しては賃貸住宅もありますし、どうしても生活が苦しければ実家や義実家に住むという選択肢も出てくるのでしょう。でも大切なのは、結婚する人が収入を上げるために努力をしているかどうか、そして今の収入に見合った生活を心がけているかもしれませんね。なんの努力もせずにいたら収入は上がらないでしょうから、この先も生活自体が厳しくなってしまいます。また身の丈に合わないような生活をすれば、お金はどんどんなくなります。そのようなことをせずに、家族を守るために頑張る姿を見せてくれるならば、その人を信じることもできそうですね。
『ローンを組めないだけでは見ないから、なんとも言えない。結婚するときは全体を見るんじゃないの？ その1点だけ見てもね』
結婚すれば1つの家庭を築くことになり、旦那さんだけ、ママだけが頑張るという構図ではなくなります。ママも一緒に頑張ろうという気持ちになれるかどうかが、大切なポイントになるのかもしれません。