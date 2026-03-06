静岡県内での公演が13年ぶりとなる木下大サーカス。

【写真を見る】7日開幕の木下大サーカスがリハーサル公開

3月7日から始まる初の磐田公演を前に、6日、リハーサルが行われ、世界レベルの技が次々と繰り出されました。

開幕を前に静岡県内出身の団員に公演への思いを聞きました。

1902年に設立され、世界三大サーカスのひとつと言われる「木下大サーカス」。

7日から、磐田市で初となる公演が始まります。リハーサルは6日午前中から始まり、本番と同様の進行で行われ、多種多様な世界レベルの技が繰り出されました。

静岡県内での公演は13年ぶり。久々の舞台でひときわ意気込むのは県内出身の団員です。

富士宮市出身のアーティスト、中尾梨沙さんは、ロープを使った空中アクロバットや玉乗りなどを担当します。

＜中尾梨沙さん＞

「慣れ親しんだ場所なので、自分もワクワクしている。大きな静岡県の端から端まで（の県民に）見に来てほしい」

演技監督として新人団員への指導などを担う千葉（ちば）るみさんも浜松市の出身です。

千葉さんは、33年前に浜松で行われた公演でアルバイトをしたことをきっかけに、未経験ながら木下大サーカスの門を叩きました。

＜千葉るみ 演技監督＞

「（1993年に）観客の皆さんの笑顔、まなざし、歓声。1つ1つに感動をうけた。私が33年前に体験した、前を向く勇気、夢を見る気持ち、心が震える思いを体験しに来てほしい」

それぞれの思いがこもった、木下大サーカス磐田公演。3月7日から6月8日まで開かれます。