総事業費増大を受け「最後の決断」へ

静岡市の難波喬司市長は3月6日、清水港に整備予定の海洋文化施設について、2026年3月末までに着工するかどうか判断する考えを示しました。

【写真を見る】清水港に整備予定の海洋文化施設

＜静岡市 難波喬司市長＞

「遅くても3月の末までには、着工するかどうかについてはですね、決定しなければいけない」

難波市長が言及したのは、清水港に整備予定の「海洋・地球総合ミュージアム」です。

この事業をめぐって市が事業者と結んだ契約では、総事業費240億円のうち約170億円を市が負担することとなっていますが、物価高騰などの影響を受け建設費は70億円以上増加する見込みです。

＜静岡市 難波市長＞

「建設コストが上がった時に、それをうまく回収する仕組みが、それに対処する仕組みが、元々この事業契約の仕組みの中にうまく盛り込まれていないので、一生懸命考えているわけですけれども、最後の決断を今する時に来ている」

事業者は、3月末までに事業の見直し案を市に示す予定で、市はその内容を精査した上で、着工の判断をする見通しです。