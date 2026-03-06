古江彩佳が4差4位で週末へ 原英莉花23位、渋野日向子は35位で予選通過
＜ブルーベイLPGA 2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。古江彩佳が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。首位と4打差のトータル7アンダー・4位タイで決勝に進んだ。
【連続写真】明確な変化あり！ 渋野日向子の2026年スイング
昨年覇者の竹田麗央はトータル3アンダー・16位タイ。今季初戦の渋野日向子はトータルイーブンパー・35位タイで週末に駒を進めた。ともに米デビュー戦の原英莉花と櫻井心那は、それぞれトータル2アンダー・23位タイ、トータル1アンダー・28位タイで決勝へ。今季初戦の西村優菜はトータル2オーバー・49位タイ、笹生優花はトータル3オーバー・55位タイで予選を通過した。吉田優利はトータル6オーバー・81位タイ。馬場咲希はトータル7オーバー・86位タイで予選落ちを喫した。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。64位タイまでの75人が決勝ラウンドに進出した。
