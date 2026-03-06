◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメン出場。3回の第3打席で初安打初打点をマークした。

10点リードの3回無死一、二塁。カウント1−2からの6球目、台湾投手のスライダーを体勢を崩しながらも中前にはじき返した。初安打初打点を記録し、一塁上では安堵の表情。“お茶たてポーズ”も笑顔で披露した。

初回2死一、三塁と先制のチャンスで迎えた第1打席は、3球三振。2回の第2打席は四球を選んでいた。

1日に帰国したばかり。3日の強化試合阪神戦（京セラD）でフル出場し3打数無安打1四球だったが、「いい雰囲気で、凄い歓声の中で野球ができて良かった」と前向き。時差ぼけなどのコンディションについても「元気なので。準備していきたい」と気合を入れていた。

米フロリダ州でのオープン戦は4試合で打率・333、1本塁打、4打点としている。