ＥＸＩＴの兼近大樹が６日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」で、珍しく号泣。その理由にスタジオもビミョーな雰囲気に包まれた。

この日はＥＸＩＴのりんたろー。の４０歳の誕生日。番組では恒例となった誕生日パーティーを敢行した。

その中で、りんたろー。の妻でモデルの本郷杏奈が、最愛の夫に手紙を寄せ、田村真子アナが代読した。「付き合っていた頃は、まだまだ遊びたい！飲みたい！欲がすごくて、バレバレなウソをついて飲みに行き、ベロベロで帰ってきて、飲んでない！と意味の分からない嘘でよく喧嘩していたのも懐かしいです。笑」と交際当初の思い出などがつづられていた。

手紙を読み終えると、なぜか泣いているのはりんたろー。ではなく兼近。テレビでは涙を見せることは滅多にないクールな男だけに、川島明は「ちょっと待って下さい、珍しい！流れ弾が兼近に当たりました。一番笑うタイプなのになんで？」とビックリ。

兼近は「いろいろ思い出して…」というと「りんたろー。さんの嫁に『りんたろー。の嘘を許しているお前が一番頭おかしいんだよ！』ってブチギレられて…。めっちゃ怖かった。毎回毎回『お前、一緒にいるんだろ！』って電話がかかってきて。一緒にいないのに。飲みに行ってるのに。俺にめちゃめちゃブチギレる。『なんで一緒にいねえんだよ！』って」と恐怖の涙だったと言い出した。

そして「優しくなった」と涙ながらにポロリ。川島は「すいません、怖くて泣いちゃってたみたい」と失笑していた。