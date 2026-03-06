◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。3番で先発した鈴木誠也外野手（31）が第3打席で今大会初安打を放った。

先頭で初球真っすぐを中前に快打。初回1死三塁の絶好機で空振り三振に倒れるなど、打線爆発にやや乗り遅れていたが、さすがの打撃を見せた。

大会前最後の強化試合となった3日阪神戦で初回に左越え先制ソロ。二塁を回ったところで左の手のひらの上で右手をシャカシャカ回す北山考案の「お茶たてポーズ」をお披露目した。1日の大阪市内での決起集会では「最初は“大谷様”に皆さん緊張してなかなか話せなかったので“同じ人間なんだよ”っていうのを後輩のみんなに伝えた。いい雰囲気になったと思う」大谷と若手のつなぎ役を買って出た。

23年の前回大会は、左脇腹故障で合流直前に無念の出場辞退。「凄く悔しかった。凄く迷惑をかけた」。それでも大会中は、不振に陥った村上のものまね動画をインスタグラムに投稿して励ますなど、後押しを惜しまなかった。念願の舞台で存在感を見せつけた。