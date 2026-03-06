アイドルの中島健人さん（31）が、2026年3月4日にインスタグラムを更新。愛犬のボニータと「踊ってみた」動画を公開した。

「最初はキュンはボニータと」

中島さんはインスタグラムで、「最初はキュンはボニータと」と投稿。2月18日リリースの自身のアルバム「IDOL1ST」収録曲の「最初はキュン！」に合わせて、ボニータを抱っこしながら踊る動画を公開した。撮影は中島さんの母親、音楽は父親が担当したという。

ボニータは10歳の誕生日を迎えたそうで、「HBD」「＃お誕生日おめでとう」と祝った。

コメント欄には「我らがプリンセスボニたん！！！ お誕生日おめでとう パパに似て美人さんなボニたんかわいくてだいすき〜」「ボニも健人くんもめちゃめちゃかわいい パパティーママティーもありがとう！！」「可愛すぎる！ どっちも！！！！」「ボニちゃん、おめでとう〜 ファミリー総出の撮影で中島家の愛を感じました」などと書き込まれている。

中島さんは3月5日にも、「誕生日プレゼントとバースデーケーキ おもいで」として、ボニータとの2ショットや、ドレスアップしたボニータの写真などを公開している。