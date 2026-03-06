タレントの長嶋一茂が６日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。共演のバイオリニストでタレントの高嶋ちさ子に深く感謝する一幕があった。

この日の番組の冒頭のトークで「ちさ子ちゃん、今回は本当にありがとうございました」と共演の石原良純とともに深々と頭を下げた一茂。

「そんなに喜んでくれるなんて」と高嶋が照れると、一茂は「でもさ。ちさ子ちゃんからのバレンタインってさ…」と収録前に高嶋からバレンタインデーのチョコを手渡しされたことについて話し出した。

高嶋が「（番組開始以来）この８年間で初めて？」と口にすると「そう、初めて」と返答。

さらに「大丈夫？ 明日、死ぬってことはないよね？」と聞いて「なんでよ！」と高嶋にツッコまれたが、「そんなにおめでたいことがないんでね」と一茂。

「僕の場合はバレンタイン（チョコ）は欲しいので、先に人にあげてからチョコをもらうってパターンがずっとあったじゃないですか？ ちさ子ちゃんにはまだ何もしてないんですけど？」と問いかけると「普通そうでしょ」と高嶋。一茂はまったくこりずに「俺はプレゼントを渡して、できればバレンタインにもらって、また、その後にホワイトデーでお返ししたい」と自身の“流儀”を明かしていた。