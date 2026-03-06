◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

ツアー２勝の金田久美子（スタンレー電気）が９位で出て６バーディー、２ボギーの６８をマークし、首位と５打差の６位に浮上した。

１６番パー３は５ユーティリティーでピンそば３メートルに寄せ、１７番と１８番は１メートルにつける好ショットで３連続バーディーを奪取。「いいゴルフができた。そんなにピンチもなかった」と終盤に一気に上位に躍り出た。

昨年１０月７日に父・弘吉さんが死去した。３歳から二人三脚でゴルフの道を歩んだ最愛の父。「（２００９年の）プロデビュー戦の開幕戦もお父さんが（キャディーでバッグを）担いでくれて、『疲れた』と言ってハーフで代わちゃった」と涙ぐみながら振り返り、「お父さんが近くで見てくれているなと、そう思ってプレーした」と声を震わせながら話した。

父が不在で迎えた新シーズン。初日は３バーディー、１ボギーの７０で９位発進した。「いつも試合が終わると毎日お父さんからＬＩＮＥが来ていた。昨日は開幕戦の初日にしては良かった方だったので、『今日良かったな』とＬＩＮＥが来るかなと思いながら…寂しい気持ちだった」と目を潤ませた。

２２年１０月の樋口久子・三菱電機レディス以来、５年半ぶりの３勝目を目指す金田。「上位で戦えるゴルフがしたい。応援してくれる人がワクワクドキドキできる位置でプレーしたい。このまま頑張りたい」と決勝ラウンドを見据えた。