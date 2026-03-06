昨秋に日本相撲協会を退職した元幕内・天鎧鵬で前北陣親方の南貴由輝さんが６日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「南のごっちゃんねる」を開設した。

南さんは今年１月、相撲部屋の体験型ツアーなど観光業を軸とするオオクマ観光株式会社を設立し、代表取締役社長に就任した。今回のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは自身の認知度向上と「相撲文化を世界に発信したい」との思いから、開設に至ったという。第１回は「自己紹介」と「現役力士を高級寿司でお祝い」の２本を同時配信した。

今後も毎週金曜日に動画の配信を予定している。映像製作事業を手掛ける株式会社アカツキメディアスタジオとの協業でさまざまな企画を練っており、力士の食生活や礼儀作法など、相撲の文化の紹介や異業種とのコラボ企画なども検討されている。

南さんは持ち前の明るいキャラクターで、日本相撲協会在職時に公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「親方ちゃんねる」への出演で人気を博した。その経験も生かし「相撲に興味を持つきっかけになったら。世の中のニーズに応えていろいろなことをやっていきたい。銀の盾（チャンネル登録者数１０万人達成時に送られる盾）をいただけるように頑張りたい」と意気込んだ。