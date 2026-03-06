【WBC】大谷翔平、初戦から衝撃の満塁ホームラン 決定的瞬間の動画に反響続々「やっぱり役者が違う！」
『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』の公式Xが、6日に更新。侍ジャパンのWBC初戦・台湾戦（チャイニーズ・タイペイ）で、大谷翔平選手が放った「満塁ホームラン」の映像が公開された。
【動画】決定的瞬間！大谷翔平、WBC初戦から衝撃の満塁ホームラン
衝撃の満塁ホームランに、ファンからは「やっぱり役者が違う！」「スターすぎる！」「主人公すぎる！」などといった感想が相次いで寄せられている。
侍ジャパンは、2月27日、28日にバンテリンドーム ナゴヤで中日ドラゴンズとの壮行試合2試合を実施。3月2日にはオリックス・バファローズ、3日には阪神と試合を行い（ともに京セラドーム大阪）、6日にWBC1次リーグの初戦となる台湾戦を迎えた。
【動画】決定的瞬間！大谷翔平、WBC初戦から衝撃の満塁ホームラン
衝撃の満塁ホームランに、ファンからは「やっぱり役者が違う！」「スターすぎる！」「主人公すぎる！」などといった感想が相次いで寄せられている。
侍ジャパンは、2月27日、28日にバンテリンドーム ナゴヤで中日ドラゴンズとの壮行試合2試合を実施。3月2日にはオリックス・バファローズ、3日には阪神と試合を行い（ともに京セラドーム大阪）、6日にWBC1次リーグの初戦となる台湾戦を迎えた。