¡Ö¤½¤ì¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é»ä¤Ë¤âºî¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ï°ú¤¼õ¤±¤ÆÅöÁ³!? ¼ñÌ£¤ò¤ä¤ê¤¬¤¤ºñ¼è¤µ¤ì¡Ä
»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¹âÍü¤Ò¤è¤ê¡£
¤³¤È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÌ¼¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥Þ¤Î°ì¿Í¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ë²ê¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡Á¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Î¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ë¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¼êºî¤ê¡©¡×
¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢·Ú¤¤»¨ÃÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÆü¸å¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤¬¿¿·õ¤Ê´é¤ÇÍê¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢Á°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¥Ø¥¢¥´¥à¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡© ¤Á¤ç¤¦¤É¤ªÍ·µº²ñ¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Æ¤µ¡£»ÔÈÎ¤Î¤À¤È¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡Ö¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤¦¤ó¡¢¤¤¤¤¤è¡£ºàÎÁ¤Ï¡©¡×
¼¡¤ÎÆü¡¢»ä¤Ï·ë²ê¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤«¤é³°¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÒÃå¤òÉÕ¤±Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤âºî¤Ã¤¿¤Î¡©¤ä¤À¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡Á¡ª¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÊÁ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤âÀäÂÐ¹¥¤¤À¤ï¡Á¡ª¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬²á¤®¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¡¢¤Û¤ó¤È¡©¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
°ì½Ö¡¢Éâ¤«¤ó¤À¹Í¤¨¤ËÊÖ»ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤´¤È¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×
ºä°æ¤µ¤ó¤¬¸À¤¤¤Ê¤¬¤éº¹¤·½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ÉÛ¤ÎÂ«¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿»æÂÞ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î¶ÒÃå¸«¤»¤¿¤é¡¢¢þ¢þ¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤¬¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤âÍß¤·¤¤¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤Ç¡¢ÉÛ¤À¤±¤Ç¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£Âå¤ï¤ê¤ËÅÏ¤¹¤Í¡ª¡×
¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¤Ê¤¼¡Ä¡Ä¡©¡Ë
·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡Ø¤ª´ê¤¤¡Ù¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤òºï¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª
¡ÖÃ¼ÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈºàÎÁ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¡¢¤³¤Á¤é¤Îµ»½Ñ¤ä¼ê´Ö¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤Î¡¢Ìµ¼«³Ð¤Ê¿Þ¡¹¤·¤µ¡£
Á±°Õ¤Îºñ¼è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡½¡½¡£
¡ä¡ä ¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Ûºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)
¡ä¡ä ¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡Ûºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
