人気・実力ともにナンバーワンの最強女子タッグのストーリーが一区切り。人気日本人女子レスラーの惜別投稿に多くのリアクションが集まっている。

【画像】日本人女子と“最恐美女”惜別のハグショット

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが日本時間3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。タッグパートナーのリア・リプリーへ感謝と惜別の投稿を行なった。

同2月28日に放送されたWWE「SMACK DOWN」にて、イヨとリアの“RHIYO”組はナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンド組に敗れ、WWE女子タッグ王座から陥落。4月に控えるビッグイベント「レッスルマニア」に向け、リアがWWE女子王座挑戦を決めたこともあり、同3日の「RAW」でもイヨからリアへエールが送られるなど、タッグとしての活動は一区切りに。

イヨはSNSでモノクロのハグショットとともに「あなたの幸せが私の幸せ。RHIYOは永遠！！」とコメントすると、すぐさまリアも投稿を引用し「もうあなたが恋しい」と反応。かつては名勝負を量産し続けるライバルだった2人の、特別な絆が垣間見えた。

投稿には約2.6万件の“いいね”が押され、2人の人気を象徴する大反響に。「あなたたち二人は、この数ヶ月で私にたくさんの喜びをもたらしてくれた」「私たちからもありがとう」「二人が築いた絆を見守るのは本当に楽しい」などと、ファンからも感謝のコメントが多く投稿されていた。

なお、イヨは次なるターゲットとして、AJリーが新たに戴冠したWWEインターコンチネンタル王座にチャレンジすることが決まっている。

