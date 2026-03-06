45歳のジェフ・ギブスが福島ファイヤーボンズを退団…短期契約で2試合に出場

福島ファイヤーボンズは3月6日、ジェフ・ギブスとの契約解除を発表した。

現在45歳のギブスは、188センチ112キロのセンター。日本ではトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）、栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、長崎ヴェルカ、サンロッカーズ渋谷を渡り歩き、越谷アルファーズで選手キャリアを終えた。越谷のサポートコーチとして迎えた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」は1月に千葉ジェッツで現役に復帰し、8試合に出場。パトリック・ガードナーがエジプト代表に選出されたことに伴い、福島と短期契約を結ぶと、青森ワッツに連勝したB2第22節のコートに立った。

同選手は公式HPで「福島ファイヤーボンズのチーム、コーチ、スタッフの皆さん、温かく迎えていただきありがとうございました。短い期間ではありましたが、福島で過ごした時間はとても特別なものでした。そしてファイヤーボンズのファン・ブースターの皆さん、素晴らしいサポートをありがとうございました。チームがチャンピオンシップを目指して戦い続けるので、これからも応援よろしくお願いします」とコメントした。

なお、ギブスは7日、8日に宝来屋ボンズアリーナで開催される愛媛オレンジバイキングス戦に帯同。8日の試合後、ブースターへ挨拶する機会が設けられる。