2025年に開催されたボーカルオーディション『Horipro Vocal Scout Caravan』から誕生したボーカルユニット unløck（アンロック）が、デビューシングル『Flashlight』を4月1日にリリースする。

本作の表題曲は新しい環境を前にした高揚感と不安が入り混じるなか、誰かに照らされるのではなく、自分自身の光で一歩先を探していく心の動きを描いた楽曲。ミドルテンポのビートは「大丈夫、気楽に行こう」と肩の力をそっと抜いてくれるような心地よさを持ち、デビューを迎える彼ら自身はもちろん、新しい生活の始まりに立つすべての人に寄り添う一曲となっている。

カップリングにはオーディションのために書き下ろされた課題曲3曲を、デビューメンバーでレコーディングし、各形態に1曲ずつ収録。TYPE AにはShin Sakiuraによる「キセキ」、TYPE BにはMONKEY MAJIKのMaynardとBlaiseによる「Coming Back」、TYPE Cには水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミによる「100%er」が収められる。ジャンル感の異なる3曲を通して、彼らの表現の幅広さとボーカルユニットとしてのポテンシャルが感じられる内容となっている。

また、本作のジャケットデザインも同時公開。収録される3曲がそれぞれ異なる表情を持つように、ジャケットもまたさまざまなデザインアプローチによって“同じでありながら違う”彼らを描いたビジュアルとなっている。

なおunløckは現在、全国でリリースイベントを開催中。3月20日にはメンバーのkiichi、VMAの出身地でもある福岡で初の開催、続く3月21日には大阪でのイベントも開催。リリースイベントではミニライブも予定している。

