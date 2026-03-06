

3月6日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ノザワ <5237> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/6発表（場中）

毎年9月末時点で6ヵ月以上継続して保有する株主を対象に、保有期間3年未満でQUOカード1000円分、3年以上保有で同3000円分を贈呈する。



水戸証券 <8622> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/6発表（場中）

毎年3月末時点で1000株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて3000～1万円相当の地域特産品を贈呈する。なお、初回の26年3月末基準日に限り、保有期間にかかわらず対象とする。



■拡充／変更 ―――――――――――



グンゼ <3002> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/6発表

26年9月末基準日から通販カタログ（Celestyle）商品の割引購入を廃止するほか、200株以上600株未満かつ保有期間5年未満の株主に対する優待の金額を増やす。また、27年3月末からは自社オンラインショップで利用できる20％割引キャンペーンコードの贈呈を開始する。



ホンダ <7267> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/6発表（場中）

100株以上かつ1年未満保有株主への優待内容を変更し、特例子会社ホンダ太陽の製作グッズを追加。



リコーリース <8566> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/6発表（場中）

優待品をカタログギフトに統一する。



サカイ引越センター <9039> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/6発表（場中）

優待品の選択肢にカタログギフト（3000円相当）を追加。



株探ニュース

