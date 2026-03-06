¡Ú FUJIWARA ¡Û29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖFUJIWARA¤ÎÄ¶¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¡×4·î¤Ë³«ºÅ·èÄê¡¡¸¶À¾¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×Æ£ËÜ¡ÖWBC¤â¤¤¤¤¤±¤ÉFUJIWARA¤â¤Í¡ª¡×
¸¶À¾¹§¹¬¤µ¤ó¤ÈÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú FUJIWARA ¡Û29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖFUJIWARA¤ÎÄ¶¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¡×4·î¤Ë³«ºÅ·èÄê¡¡¸¶À¾¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×Æ£ËÜ¡ÖWBC¤â¤¤¤¤¤±¤ÉFUJIWARA¤â¤Í¡ª¡×
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓFUJIWARA¤¬¡¢2026Ç¯4·î5Æü(Æü)¤ËÂçºå¡¢4·î28Æü(²Ð)¤ËÅìµþ¤Ç¡¢1997Ç¯°ÊÍè¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØFUJIWARA¤ÎÄ¶¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡ÖFUJIWARA¤ÎÂåÌ¾»ì¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤â¤³¤¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¿¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥³¥ó¥È¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥Í¥¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Î¤³¤È¡£±é¤¸¤ë¡ÖFUJIWARA¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ë¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¦²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¡¢ÄÔâ«Ê¿¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡Ë¡¢¿åÀî¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¢Ï¡¸«æÆ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢6ÁÈ¤Îà¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀº±Ôá¤¿¤Á¤¬¿·ºî¥Í¥¿¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡ÖFUJIWARA¡×¤Î¸¶À¾¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¡¹²á¤®¤Æµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤è¤ê¤â¥Í¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤òÆ¨¤¹¤È¤Þ¤¿29Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»ä84ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÌµÍý¡×¤È¡¢º£²ó¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È29Ç¯¿¶¤ê¤ÎLIVE¤È¤¤¤¦»ö¤Çµ¤¹ç¤¤Æþ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖWBC¤â¤¤¤¤¤±¤ÉFUJIWARA¤â¤Í¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Àú¤ê¡¢Æó¿Í¤·¤ÆÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û