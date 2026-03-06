7日、低気圧が発達しながら北日本に

7日（土）は低気圧が発達しながら北日本に近づく予想で、雪や風が強まり荒れた天気となりそうです。吹雪やホワイトアウトによる見通しの悪化、暴風などにお気をつけください。

【画像で見る】この先の大雪と雨の予想シミュレーション

北陸や山陰は雨が降りやすく、夜は平野部でも雪に変わる所があるでしょう。関東は天気が回復して昼間は暖かくなりますが、夜は一気に寒くなりそうです。東海や西日本の日本海側は晴れる所が多いものの、風が冷たく気温が上がりにくいでしょう。

また、低気圧が上空の寒気を引きずり込むため、8日（日）にかけて日本海側を中心に広い範囲で雪が降りそうです。3月ですが、積雪や路面の凍結による車の事故などに注意が必要です。

7日 日本海側は広く雨や雪に 北日本は吹雪のおそれ

きょう6日（金）の夜は、兵庫県や中国、四国地方に前線の雨雲がかかるでしょう。前線の移動とともに、雨のエリアも東へ移動していきます。夜遅くは北陸や近畿・東海でも雨が降り、本降りとなりそうです。

あす7日（土）の朝にかけて、北海道〜北陸の日本海側を中心に広く雨や雪で、関東も明け方にかけてザッと雨が強まる予想です。落雷や突風などにも注意が必要です。昼ごろになると前線は抜けていきますが、今度は低気圧が発達しながら北日本に近づく見通しです。上空に寒気が流れ込んで、北日本〜山陰の広い範囲で雪が降るでしょう。北日本は風が強まり、ふぶく所もありそうです。

山陰〜近畿北部の雪は8日（日）の朝まで、北陸〜北海道の日本海側の雪は8日（日）の昼過ぎごろにかけて続く見通しです。

7日（土）の全国天気 北日本は荒れた天気に

北日本は雪や雨で、風が強く荒れた天気でしょう。北陸や山陰は雨が降りやすく、夜は平野部でも雪に変わる所がありそうです。東海や西日本の太平洋側は晴れる所が多いですが、寒気の影響であまり気温が上がらず風が冷たいでしょう。気温が低めでも、引き続き花粉の飛散にはお気をつけください。

7日（土）の予想気温 東京は18℃も夜は寒く

朝の最低気温は各地10℃を下回りそうです。釧路は氷点下1℃の予想です。最高気温は、きょう6日（金）より低い所が多いでしょう。仙台は13℃、東京は18℃で4月上旬並みですが、夜は一気に寒くなりそうです。

【あす7日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路：2℃

青森 ：9℃ 盛岡：9℃

仙台 ：13℃ 新潟：10℃

長野 ：9℃ 金沢：9℃

名古屋：12℃ 東京：18℃

大阪 ：12℃ 岡山：12℃

広島 ：12℃ 松江：9℃

高知 ：15℃ 福岡：11℃

鹿児島：15℃ 那覇：20℃