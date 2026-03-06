「一体これは誰なんだ？」世界が発見→虜にした日本の16歳フィギュア女子「ラインが凄すぎる」
フィギュアスケート世界ジュニア選手権
フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）は5日（日本時間6日）に行われ、女子ショートプログラム（SP）で初出場の岡万佑子（木下アカデミー）が69.77点をマーク。71.90点の島田麻央（木下グループ）に次ぐ2位発進した16歳を海外ファンも絶賛した。
クジャクを想起させる鮮やかな衣装に身を包み、岡が舞った。ジャンプをミスなくまとめ、スピンとステップも最高のレベル4で揃えた。
技術面だけでなく、独創的な振り付けで高い表現力も見せつけ、X上の海外ファンの視線を奪った。
「一体これは誰なんだ？」
「氷の上にクジャクがいる！ 繰り返すぞ、氷の上にクジャクがいるぞ！！！」
「マユコ・オカ、まさにディーバ！！！ 最高のショートの演技でパーソナルベスト更新！！！」
「非の打ち所がない」
「これこそが、私が氷の上で見たいと思っていた表現力！！！！！」
「このプログラムを完璧にモノにしてる」
「まじかよ、彼女はほんっっとうにクールだ」
「最後のポーズまで、まるで本物のクジャクみたい。その調子」
「マユコは特別なスケーター」
「上半身のラインが凄すぎる」
首位の島田麻央とは2.13点差。現地7日のフリーで逆転世界一を狙う。
（THE ANSWER編集部）