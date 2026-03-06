フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）は5日（日本時間6日）に行われ、女子ショートプログラム（SP）で初出場の岡万佑子（木下アカデミー）が69.77点をマーク。71.90点の島田麻央（木下グループ）に次ぐ2位発進した16歳を海外ファンも絶賛した。

クジャクを想起させる鮮やかな衣装に身を包み、岡が舞った。ジャンプをミスなくまとめ、スピンとステップも最高のレベル4で揃えた。

技術面だけでなく、独創的な振り付けで高い表現力も見せつけ、X上の海外ファンの視線を奪った。

「一体これは誰なんだ？」

「氷の上にクジャクがいる！ 繰り返すぞ、氷の上にクジャクがいるぞ！！！」

「マユコ・オカ、まさにディーバ！！！ 最高のショートの演技でパーソナルベスト更新！！！」

「非の打ち所がない」

「これこそが、私が氷の上で見たいと思っていた表現力！！！！！」

「このプログラムを完璧にモノにしてる」

「まじかよ、彼女はほんっっとうにクールだ」

「最後のポーズまで、まるで本物のクジャクみたい。その調子」

「マユコは特別なスケーター」

「上半身のラインが凄すぎる」

首位の島田麻央とは2.13点差。現地7日のフリーで逆転世界一を狙う。



