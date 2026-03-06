1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平（ドジャース）が2回に先制の満塁本塁打を放った。

WBC連覇へ大谷が、高らかに号砲を鳴らした。初回の第1打席に二塁打を放つと、2回の第2打席に1死満塁から今大会の侍ジャパン1号となる先制弾。グランドスラムに東京ドームは熱狂に包まれ、お茶たてポーズで仲間と喜び合った。

初戦でいきなりの満塁弾。衝撃はWBC最大のライバル、米国にも伝わった。

未明に放送された米放送局「FOXスポーツ」で実況を務めたスティーブン・ネルソン氏が、「オオタニが強振した……入った！ オオタニ、やっぱり！ 東京ドームは大熱狂だ！」と言えば、「重要な局面を求めるショウヘイですが、重要な局面の方からショウヘイほうにやってきているかのようです。母国で、またも仕事をやってのけた」と解説のホセ・モタ氏はコメントした。

さらにモタ氏は、「騙されそうになったようだが、彼は騙されない。軌道を読んで変化球を捉える能力を持っているのです。もちろん、それに加えて彼は力強いのです」と絶賛。ネルソン氏も「大事な場面で活躍できる彼の能力は、本当に素晴らしいですね」と話していた。



（THE ANSWER編集部）