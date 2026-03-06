Image: SakaiPromotionSupport

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

仕事終わりに、炎を眺めながらホッと一息。

そんなプチ贅沢を叶えてくれるのが卓上焚火台「FlameNest Square」。バイオエタノールを使うので煙やニオイがほとんど出ず、リビングや書斎でも本物の炎を楽しめます。

準備は燃料を注いで火をつけるだけ。サッと日常にゆらめく炎を眺めるファイヤーセラピーが取り入れられますよ。

おトクなセールも終了間近でしたので、詳しく見ていきましょう。

【お家焚き火で整いませんか？】10秒で始まる、ととのい時間。室内で使える焚火台。 【28%OFF】9,860円 詳細をチェック

サッとはじめられる「ととのい時間」

Image: SakaiPromotionSupport

「FlameNest Square」はバイオエタノール燃料用の卓上焚き火台のため、煙やニオイがほとんど発生しないのがポイント。換気や周りの可燃物には注意が必要ですがリビングや書斎で手軽に使えます。

Image: SakaiPromotionSupport

デザインもモルタル造りのシンプルで無骨な感じがいいですね。

使い方は燃料を入れて点火するだけ、消化も付属の蓋を被せるだけなので準備も簡単。忙しい日でもサッと炎がある生活が実現しますよ。

金属カップが無い独自モルタル構造

Image: SakaiPromotionSupport

「FlameNest Square」の特長のひとつが金属カップを使っていない点。独自配合の非吸水&耐熱モルタルにより直接燃料を注げるのも特長のひとつ。

Image: SakaiPromotionSupport

サイズは縦11.0cm×横11.0cm×高さ9.0cm。手のひらサイズですが重量はなんと約1.8kgとずっしり重厚感のある仕上がり。低重心設計なので簡単には倒れません。

Image: SakaiPromotionSupport

使用時間の目安は8割ほど燃料を入れた状態で約50分。使用後は本体が非常に熱くなるため火傷には注意が必要です。また再使用まではクールダウン時間として約1時間は見ておきましょう。

ひとり時間にも家族の団らんにも

Image: SakaiPromotionSupport

ひとりでのリラックスタイムはもちろん、キャンプ気分で家族とマシュマロ炙りなんてのもいいですね。

Image: SakaiPromotionSupport

ワインやビールのおつまみにソーセージやチーズを炙るといった使い方も。晩酌が好きな人にはちょうど良いプチ贅沢かも。

ぜひ皆さんも炎での癒やしを楽しんでみてください。

Source: machi-ya, YouTube