2回に右翼席へ満塁アーチ

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場。2回の第2打席で満塁アーチを放った。常識を超える衝撃の活躍に日本のファンも脱帽を隠せない。

いきなり魅せた。初回先頭で初球を二塁打とギアを上げると、2回だった。1死満塁から4球目のカーブを捉えると、打球は右翼席に飛び込む満塁弾となった。打球速度165キロ、飛距離112メートルの衝撃アーチをスタンドに叩き込んだ。

強化試合2試合は5打数無安打と音なしだったが、本番になった途端にスーパースターの本領発揮。ファンも敬意と称賛を惜しまず、「僕と結婚してください」「大谷さんすげえなぁ」「大谷さん本当にすごすぎるでしょ」「これが世界の大谷ですよ」「大谷バケモンすぎりw」「大谷バケモンすぎりw」と称賛の声が寄せられた。

大谷は2月26日に名古屋でチームに合流。3月2日、3日の強化試合では計5打数無安打だった。WBCでは初の開幕戦アーチ、2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりとなった。（Full-Count編集部）