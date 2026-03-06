高石あかり、『ばけばけ』出産シーンの裏側を明かす 「ダブルでおめでとう」と祝福の声
女優の高石あかりが6日、自身のインスタグラムを更新。連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）のオフショットを公開し、出産シーンの撮影にまつわる裏話を明かした。
【写真】高石あかり、出産前のオフショットを公開
この日放送された第110話では、高石演じるトキがヘブン（トミー・バストウ）との子どもを出産。元気な男の子が誕生する場面が描かれた。
放送後、高石は「おトキ、本当におめでとう！」と投稿。「この日は、私の誕生日でした。生まれた日にママさんになるという最高の経験をさせていただきました。忘れません！！」とつづり、自身の23歳の誕生日である12月19日に撮影が行われていたことを明かした。
投稿では、劇中のオフショットも公開。ファンからは「今日の放送は感動でした〜」「ダブルでおめでとうございます 忘れられない誕生日になりましたね」などの声が寄せられている。
※高石あかりの「高」は正式には「はしごだか」
引用：「高石あかり」インスタグラム（＠a_akari1219）
