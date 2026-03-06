ロックバンド・サカナクションのボーカル・山口一郎（45）、お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31）ら5人が6日、都内で行われたサントリーウイスキー「碧Ao」のイベントに登場した。

世界5大ウイスキーをブレンドした商品は昨年12月以降、全国でリニューアル新発売となった。それに合わせて“旅”をテーマに世界を旅する「Be a traveler」プロジェクトが始動。5人が「First traveler」として招かれ、旅の思い出について語った。

「大人になってから一番良かった旅先」について、山口は唯一国内の「天草」を選択。「タイを釣るために行って、お寿司屋さんで釣ったタイをさばいてもらった。そこで飲んだウイスキーもすごくおいしかった」と国内旅行ならではの精神的な満足感を強調した。

一方、くるまはバングラデシュの島での過酷な体験を披露。ビニール袋を浮き輪代わりに川を渡ったサバイバルな旅を振り返り「サワガニも一緒に川を横断していて、海外だなって気持ちになりました」と話して会場を沸かせた。

くるまが「碧Ao」のブレンド技術と音楽制作の共通点を山口に問うと、山口は「混ざり合わないものを掛け合わせた時に生まれる“良い違和感”を大切にしている。それが人の心に引っかかる要素になる」と持論を展開。異なる個性が共鳴するウイスキーの魅力を、自身の創作活動に重ねて深く語っていた。