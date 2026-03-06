「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平選手が１番・ＤＨで出場し、初回の第１打席で初球をとらえて右翼線二塁打を放った。二塁塁上ではお茶たてポーズも披露した。

ベンチで相手のデータを確認し、プレーボール直後の第１打席。スタンドから大歓声がわき起こる中、台湾の長身右腕との対戦となった。初球を豪快に振り抜くと、一気に右翼線をぶち抜いた。

悠然と二塁に到達し、一塁ベンチに向かってお茶をたてるポーズも披露した大谷。打球速度は１８８・５キロと驚異的なスピードだ。

その後、近藤の一ゴロで三塁へ進んだが、鈴木は低めの変化球に空振り三振。４番・吉田は冷静に四球を選び２死一、三塁としたが、岡本は空振り三振に倒れ無得点に終わった。

大谷は強化試合で５打数ノーヒットに終わっていたが、「やりたいことはできた」と問題がないことを強調していた。この日は試合前としては異例の屋外フリー打撃を敢行。右中間スタンドの看板上部を越える一撃など、驚異の飛距離を見せ２１スイングで１０本の柵越えをマークしていた。