飼い主さんに追いかけてもらいたいビーグルさんは、いつも気を引くために『獲物』を利用するそうで…。少しでも強く飼い主さんの気を引くために…どんどん変化していく様子が話題になっているのです。

ひとめで分かる獲物の変化を捉えた愛おしい光景は記事執筆時点で73万回を超えて表示されており、3.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：飼い主の気を引こうと『なにかしらを咥えてくる犬』→まさかの『徐々に大きくなる光景』】

飼い主に追いかけてもらいたい犬

Xアカウント『@beagle_0408』に投稿されたのは、飼い主さんの気を引くために獲物を見せつけるビーグル「ふて」ちゃんのお姿。

ふてちゃんは飼い主さんに追いかけて欲しい時、どこからか『獲物』を見つけてはくわえてアピールしてくれるのだそう。

気を引くための『獲物の変化』が話題

最初の頃はヘアバンドやスリッパ等、比較的小さくくわえやすそうな小物が多かったのだそう。

しかし、飼い主さんの気を引きたいという気持ちが大きくなると同時に獲物にも変化が生じているようで…。プラスチック製のガジガジ跡がついたボウルや時にはメロンを強奪したことも。

さらに獲物は大きくなり、ほうきや大きなクッションまでくわえてアピールするようになったのだとか。

遂には飼い主さんのお洋服、自分のハーネスなど、ふてちゃんが選ぶ獲物のサイズは大きくなっているそうで、もはやどこまで大きくなるのか…楽しみになってくるほど。

悪びれない態度、獲物を選ぶセンス、ユーモア溢れるふてちゃんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「一生懸命考えてて可愛い」「大物をとらえたときのお口のむにゅが好きなのでもっとください」「思考のシンプルさと進化の方向、愛おしすぎます」など多くのコメントが寄せられています。

ふてぶてしいところがチャームポイント♡

2024年4月8日生まれのふてちゃんは、ふてぶてしいところがとっても魅力的な女の子。イタズラのプロで、飼い主さんを驚かせることもあるのだそう。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくお転婆に過ごすふてちゃんのお姿はビーグルの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@beagle_0408」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。