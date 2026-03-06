紗栄子、“セラミド配合”食事中に飲むこだわりドリンク「すっごい飲みやすい！」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【Vlog】こだわりたっぷりの紗栄子の美容 エステ｜ネイル｜ジム』という動画を投稿。紗栄子さんが実践している、さまざまな美容メンテナンスを公開。この中で、PRではあったものの、インナーケアに日頃から飲んでいるというドリンクの感想を語ってくれる場面がありました。

お昼ご飯を食べる際に、紗栄子さんがサラダとともに飲んでいたドリンクがこちら。

◼︎セラミドウォーター

2foods / 【機能性表示食品】2Water Ceramide トゥーウォーター セラミド 500ml×24本 税込4,410円（公式サイトより）

群馬県谷川山系の天然水に、肌の保湿に欠かせない成分である米由来グルコシルセラミドが配合された新発想のセラミドウォーター。

水本来のおいしさはそのままに、水分補給をしながら肌のうるおいを逃しにくくし、肌の潤いを守るのを助けてくれるんだとか。

◼︎紗栄子さんも納得の商品

紗栄子さんは、「私、食事の時はあんまり味のある飲み物そんなに飲まなくて。大体基本、お水」「健康のために水分補給すごい大事にしてるの」「入ってる成分とかも気にしてるし」「どういう作り方されてるかとかもすごいこだわって選んでます」と、水分補給に飲むお水にもこだわっているとコメント。

そして、こちらの商品について「セラミドが入ってるの！お水でセラミド入ってるって珍しくない？」「水で、内側からインナーケアできるよっていうアイテム」「セラミドって結構スキンケアでみんな入れたりするじゃない？でもこれを外側からだけじゃなくて内側からもケアできるよ」と説明。

気になるお味についても、「無味無臭だし普通のお水と何も変わらない」「すっごい飲みやすい！」と教えてくれました。

