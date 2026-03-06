わんことお父さんの可愛すぎるやりとりをご紹介します。

話題となっている投稿は記事執筆時点で46万9000回再生を突破し、「反抗期かなwww」、「なんか喋ってて草」「ホッコリしました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1日だけ『両親に犬のお世話を頼んだ』結果→ふと出先でカメラを確認すると、父が…思わず笑ってしまう光景】

両親に犬を預けたら…

TikTokアカウント「soarer.yorkshireterrier」の投稿主さんは、ヨークシャーテリアのソアラちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、投稿主さんは家を空けることになりました。ソアラちゃんがひとりになるのを避けるため、1日だけ両親にお世話を頼むことに。

しかし、出先で急にソアラちゃんの様子が気になってしまったといいます。自宅にはスマホと連動するカメラが設置してあるため、こっそり覗き見してみたそうです。すると、ソファに座ったお父さんが、なにやらソアラちゃんと会話していたとか…！

お父さんが何かを言うと、地団駄を踏んで怒るソアラちゃん。よほどブチギレているのか、吠えるたびにピョンと飛び上がっていたといいます。そんなソアラちゃんに、お父さんも何か返事をしていたそう。

お父さんの報告にほのぼの♡

まるで口喧嘩しているような2人の光景に、投稿主さんは笑ってしまいました。声は聞こえなかったものの、「遊んで！」「もう夜だよ」などと会話していたのかも…？

ソアラちゃんを迎えに行くと、お父さんは「なんだかずっと怒ってたよ」と報告してくれたそうです。お父さんに文句を言うソアラちゃんに、何にも動じていないお父さん。温度差がある2人の関係に、思わずほのぼのしてしまいますね♡

この投稿には「怒り方もお父さんの感想もかわいすぎるｗ」「仕事疲れが 一気に癒されました」「なんて言ってるか気になるなぁ」といったコメントが寄せられています。

ソアラちゃんがブチギレる理由とは？

実は、投稿主さんもソアラちゃんに怒られることがあるそうです。リモートワークの日と出社の日があるという飼い主さん。出社の日の朝、ソアラちゃんは、投稿主さんに行ってほしくなくて、ブチギレながら服を引っ張ったりもするといいます。

そんなソアラちゃんですが、「ストップ」と言うと必ず動きを止めるのだそう。ちょっぴり怒りん坊なソアラちゃん、コントロールできるのは投稿主さんだけなのかもしれませんね♪

TikTokアカウント「soarer.yorkshireterrier」には、ソアラちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「soarer.yorkshireterrier」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。