広島テレビのアナウンサーなどが県内の学校に出張し、テレビの仕事や、その裏側を楽しく学んでもらう「出張テレビ教室」が三次市の２つの小学校で行われました。



■木村アナウンサー

「きょうは

よろしくお願いします」

■児童

「よろしくお願いします」



最初に訪れたのは三次市立川地小学校です。３年生と４年生の１６人が参加しました。

説明したのはテレビに出演する前に、日々、どんな準備をしているのかについてです。





■井上アナウンサー「この読み方であってるかな。ちゃんと伝わるのかなという漢字の読み方の確認はすごく慎重にしてます」■木村アナウンサー「口の中がしっかり動いてるかなというのを確認するために、早口言葉とか発声練習はやるんです」大きな声を出すために大切な「腹式呼吸」について学びました。■木村「吸って、吐いて」■みんな「やっほー」続いては「早口言葉」に挑戦です。■井上「おあやや親にお謝り、はい」■児童「おあやや親にお謝り」少し練習したところで上級編。まずは私がお手本を示すはずだったのですが…■井上「この竹垣に 竹立てかけたのは 竹立てかけたかったから 竹たて”たけ”かけたあ～ 緊張してる。この竹垣に”たけ”…もう一回やらしてください。難しいんよ、ごめんね」結局、一度も成功しなかったんですが、場が和んだところで、子どもたちはペアになって、話を聞くときのポイントや、わかりやすく伝えるための方法を学びました。■児童「お腹から声を出したら声がはっきり出たりのどが痛くならないことが一番わかりました」■児童「相手がどう思うかを考えて行動したいなと思いました」川地小学校のみなさん、楽しい時間をありがとうございました。続いて訪れたのは三次市立神杉小学校です。■先生「どうぞ拍手」■２人「こんにちは」５、６年生３０人を前に授業を行いました。こちらでもアナウンサーの仕事の内容や、普段どんなことを考えて仕事をしているのかなどについて話しました。そして、やはり、一番盛り上がるのが「早口言葉」。さきほどは失敗してしまいましたが…■井上「この竹垣に竹立かけたのは 竹立てかけたかったから 竹たてかけたのです」今度はなんとか成功することができました。子どもたちは声の出し方を学んだ上で、相手に言葉で説明するコミュニケーションのコツを学びました。最後に子どもたちからの質問の時間もありました。■児童「アナウンサーの仕事のなかで一番楽しいことは何ですか？」■木村「あこがれの人に話を聞きに行きますとかもできたりするんだよね。ただ、その分、ちゃんと伝えなきゃいけないという使命があるから」真剣に授業を受けたくれた子どもたちの感想は…■児童「会えてうれしかったし、テレビ派で見るよりも、すごいはきはきしていたからいいなと思いました。卒業しても中学校で、はきはきとしっかりしゃべっていこうと思いました」【2026年3月6日放送】